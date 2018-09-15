وعُثر على القط الصغير المرقط على قارعة الطريق من قبل أحد الأشخاص في حي سكني ببلدة غربي تايوان، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل".

وقام الرجل الذي عثر على القط بأخذه إلى الشرطي الذي كان خارج الخدمة، ويقيم في مكان قريب، حيث قام بدوره بأخذه إلى مركز الشرطة.

وكان الحيوان يبدو وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، عندما قرر الشرطي لي شين الاتصال بصديقه البيطري، الذي شرح له عبر الهاتف ما يجب القيام به.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الصحيفة البريطانية لي وهو يقوم بتدليك صدر القط، ويجري له الإنعاش القلبي الرئوي وفقا لتعليمات البيطري، حتى تمكن من رؤية الدماء تتدفق من أنفه.

وأكد مكتب حماية الحيوانات في مقاطعة مياو، أن القط لم يعاني من أي كسور في العظام، لافتا إلى أنه لم يكن لينجو بدون مساعدة الشرطي.