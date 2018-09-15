ويفضل كثيرون استخدام هذا النوع من الأوعية لسهولته، حيث توضع مكونات الطعام مرة واحدة وتترك لتنضج بحرارة غير عالية، وبأقل مجهود.

لكن موناز دوماسيا، خبيرة الطهي في مجلة "غود هاوسكيبنج" الأميركية، قالت إن ترك اللحم مع باقي الأطعمة في وعاء الطهي البطيء يعد خطأ شائعا.

ونصحت الخبيرة بتسوية اللحم مع بعض البصل بشكل منفرد حتى يتحول إلى اللون البني، قبل إضافة باقي المكونات، من أجل الحصول على مذاق أفضل للوجبة.

كما أوصت بتصفية نصف السوائل التي يخرجها اللحم قبل إضافة المكونات الأخرى، حتى لا تصبح الوجبة "مائية" بقدر أكبر من اللازم.