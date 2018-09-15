ودأب 12 طالبا في إحدى كليات الموسيقى في العاصمة سول على تناول كميات كبيرة من البيتزا والهامبرغر، وصلت إلى 5 وجبات في اليوم الواحد، لزيادة الوزن وبالتالي تجنب الخدمة العسكرية.

لكن القائمين على اختبار اللياقة البدنية قبل الدخول في الخدمة الإجبارية اكتشفوا أن الطلاب تعمدوا زيادة أوزانهم بشكل كبير، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

وقالت السلطات إن الطلاب المتهمين بمحاولة تفادي برنامج التجنيد الإجباري قد شاركوا جميعا في استراتيجيات لكسب الوزن عبر مجموعة دردشة عبر الإنترنت.

وتنص القوانين في كوريا الجنوبية على ضرورة أن يخدم جميع الرجال القادرين على العمل في البلاد لمدة عامين في الجيش قبل أن يبلغوا سن الثامنة والعشرين، ويجب أن يجتازوا امتحان اللياقة قبل التجنيد.

وقال مسؤولون عسكريون إن الطلاب اكتسبوا وزنا متعمدا من خلال استهلاك "البروتينات ذات السعرات الحرارية العالية والمكملات الغذائية وشرب الكثير من العصائر".

وقال أحد المسؤولين إن أحد الطلاب كسب 30 كيلوغراما خلال 6 أشهر. وذكرت صحف محلية أن القضية تمت إحالتها للقضاء، وفي حال إدانتهم سيجبر الطلاب على أداء الخدمة الإلزامية التي تستغرق عامين.