وطلبت الصفحة المخصصة للمنافسة على الموقع من "النازيات" إرسال صورهن وهن يمسكن بكتاب "كفاحي" للزعيم النازي الراحل أدولف هتلر، ويؤدين التحية التي اشتهر بها، فيما تظهر علامة الصليب المعقوف بوضوح في الصور.

وشجعت الصفحة المستخدمين على التصويت، لاختيار الفائزة من بين النساء اللواتي أرسلن صورهن من عدة دول مثل إيطاليا وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة.

وتنافست المشاركات للظهور بأكثر شكل "هتلري" ممكن، مما دفع إحداهن إلى وشم الشعار النازي على ظهرها.

ورغم أنه تم إغلاق الصفحة باعتبار أنها "تحرض على العنف"، فإن الصفحات الخاصة بالمتسابقات بقيت موجودة.

وقال منظمو المسابقة إن هدفهم كان "تعزيز الثقافة الهتلرية، وتشجيع التفاعل بين المجتمع الهتلري".

من جانبه، قال متحدث باسم موقع "فيكونتاكتي"، إنه تم حظر "ذلك المجتمع بسبب انتهاكه للقواعد"، مضيفا إن الموقع "لا يتحمل دعوات العنف والدعاية المتطرفة".

وتابع: "يمكن لأي شخص الإبلاغ عن محتوى غير قانوني أو مسيء أو غير موثوق به بمساعدة زر (الإبلاغ). نحن نراجع جميع التقارير دون أي استثناءات".