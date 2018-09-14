وقال الاشتراكي سانشيز في تدوينة على موقع فيسبوك، الجمعة، إنه يعتبر هذه المزاعم "هجوما شخصيا" من الحزب الشعبي المحافظ وحزب المواطنين من اتجاه يمين الوسط في غياب "مشروع سياسي قوي"، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

ولوّح سانشيز باتخاذ إجراء قانوني ضد صحيفة "إيه بي سي" التي نشرت موضوعات قالت إن أجزاء من أطروحته "الدبلوماسية الاقتصادية لإسبانيا 2010-2012" نسخت من أعمال باحثين آخرين.

وتوافدت وسائل الإعلام الإسبانية، الخميس، لمكتبة الجامعة التي ارتادها سانشيز في مدريد، حيث عثرت على نسخة مطبوعة واحدة من الرسالة، ولم يصرح سانشيز بالنسخ على الإنترنت حتى هذا الأسبوع.