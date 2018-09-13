وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية إن كاميرا للمراقبة رصدت عامل توصيل في "أمازون" لحظة وصوله إلى أحد المنازل من أجل إيصال طرد معيّن.

وظل العامل واقفا لفترة أمام الباب، حيث طرقه لكن دون مجيب، مما جعله يفكر في حل ليسلم الطرد بأي طريقة.

وقام العامل برمي الطرد في اتجاه شرفة بالطابق الأول، دون الاكتراث إلى ما يوجد داخل العلبة.

ونشر الشخص، الذي تعرض لهذه المعاملة، مقطع فيديو على يوتيوب، لكنه رفض الكشف عن هويته.

وقال إنه كان في عمله، خلال موعد التسليم، فيما كانت زوجته خارج البيت.

وقال مشاهدون ومعلقون إن العامل ارتكب خطأ مهنيا فادحا، مشيرين إلى أن هذه الحالة كانت تستدعي الاتصال بصاحب المنزل، أو ترك الطرد عند أحد الجيران أو كتابة بطاقة وتركها تحت باب المنزل.