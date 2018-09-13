وسيشمل المزاد الذي تنظمه دار سوذبيز للمزادات في نيويورك في الرابع من أكتوبر أيضا خنجرا استخدمه الممثل الكوميدي في فيلمه (هوك) الذي صدر عام 1991 وقميص يضيء بواسطة بطارية ارتداه خلال عرض على وقع أغنية "لوموا كندا" (بليم كندا) في حفل جوائز الأوسكار لعام 2000.

وقالت نينا ديل ريو نائبة رئيس دار سوذبيز لتلفزيون رويترز، في عرض عام للمجموعة قبل المزاد "إننا متحمسون جدا للساعة التي وضعها روبن وليامز في معصمه في فيلم ’مجتمع الشعراء الأموات’ (ديد بويتسسوسايتي)".

والساعة من نوع هاميلتون ومطلية بالذهب ومحفور على ظهرها اسم الممثل واسم الفيلم بعد انتهاء التصوير في 1988.

ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 2000 دولار.

وجمع وليامز وزوجته الثانية مارشا غارسيس وليامز هذه الأشياء، التي تضم أعمالا للفنانين المعاصرين بانكسي وشيبارد فيري، على مدار 20 عاما. وانتحر وليامز في عام 2014 وكان عمره 63 عاما.

وسيشمل المزاد جائزة غولدن غلوب التي حصل عليها الممثل عن فيلم"صباح الخير فيتنام" (غود مورننغ فيتنام)، ويتوقع أن تحقق ما بين 15 و20 ألف دولار، وأيضا جوائز غولدن غلوب عن فيلم "السيدة داوتفاير" (مسز داوتفاير) ومسلسل (مورك وميندي) وفيلم "الملك الصياد" (ذا فيشر كينغ).

وتتوقع دار سوذبيز أن يحقق المزاد الذي يضم 300 قطعة نحو ثلاثة ملايين دولار يخصص جزء منها لمنظمات كان الزوجان يدعمانها مثله هيومن رايتس ووتش ومؤسسة مشروع المحاربين المصابين.

وقالت ديل ريو "نتوقع ونأمل أن يشارك الكثيرون من محبي روبن وليامز في هذا المزاد".