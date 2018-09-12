وألقت السلطات في ولاية كارناتاكا القبض على الرجل بمجرد حضوره إلى قسم الشرطة، وهو يحمل رأس زوجته مقطوعة داخل حقيبة بلاستيكية سوداء.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن رجلا يدعى، ساتيش إس جي، حضر إلى القسم في منطقة تشيكماغالاور، واعترف بقتل زوجته، وأن السلطات اعتقلته بتهمة القتل العمد.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الزوج قتل زوجته بعد الشك في علاقتها بشخص آخر.

لكن مسؤولا بارزا في الشرطة قال إن الزوجة سبق وحضرت إلى الشرطة طلبا للمساعدة.

وأضاف: "أدركنا أن الزوجين يواجهان بعض المشكلات الأسرية. وأسدينا لهما النصح أكثر من مرة، لكننا لم نكن على علم بالخيانة".