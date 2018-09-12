والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج باسل الخطيب وبطولة عدد كبير من النجوم السوريين، منهم عبدالمنعم عمايري وسلمى المصري وكنده حنا وصباح جزائري وعلاء القاسم ونرمين شوقي وأحمد رافع وفاروق الجمعة ونادين قدور وأسامة عكام.

وكتب رئيس المهرجان، الأمير أباظة، على حسابه بموقع فيسبوك: "دمشق ... حلب، في افتتاح الإسكندرية السينمائي، عرض عالمي أول".

وتنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة الدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان في الفترة من الثالث إلى التاسع من أكتوبر.

ويضم المهرجان 3 مسابقات للأفلام الطويلة والأفلام القصيرة والأفلام العربية، وفقا لوكالة رويترز.

وأعلنت إدارة المهرجان في مايو الماضي إطلاق اسم الممثلة المصرية، نادية لطفي، على هذه الدورة.

ويكرم المهرجان الممثل السوري عباس النوري والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والفنانة المغربية راوية والمنتج الفلسطيني حسين القلا.

كما يحتفل المهرجان بالذكرى العاشرة لرحيل المخرج يوسف شاهين، ويصدر بهذه المناسبة كتيبا خاصا عن حياته ومسيرته الفنية إضافة إلى تنظيم ندوة عنه يشارك فيها المخرجون خالد يوسف ويسري نصر الله وداود عبدالسيد.