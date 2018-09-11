ويظهر الفيديو الطفل يلعب مع الثعبان وينام عليه وكأنه أريكة. ويبدو أن الصبي لا يعلم الخطر الكبير الذي يشكله هذا الحيوان.

وحين بدأ الثعبان بالابتعاد وكأنه "منزعج" من الطفل، قام هذا الأخير بملاحقته وشده من وجهه وحمله، فيما لم تبد الأفعى أي مقاومة.

ويُعتقد أن هذا الحيوان، في الفيديو، يدعى "الثعبان الشبكي"، وهو واحد من أطول الثعابين في العالم وأكثرها ثقلا.

ويقول خبراء إن هذا النوع من الثعابين غالبا ما يكون غير سام، لكنه معروف بقدرته على قتل وابتلاع البشر، على اعتبار أنه يستطيع فتح فكه على نطاق واسع جدا.