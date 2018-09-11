وذكر أحد المسؤولين في وزارة الثقافة، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن القضاء أصدر بإلقاء القبض على مخرجة المسرحية ، مريم كاظمي، ومدير المسرح، سعيد أسدي.

وكانت المخرجة مريم كاظمي قد وصفت العرض بأنه مزيج من المسرح الراقص والموسيقي والكلاسيكي، بحسب موقع "راديو أوروبا الحرة".

وقال وزير الثقافة، شاهرام كارامي، إن سبب المشكلة هي نوع الموسيقى، التي تظهر في المقطع الذي انتشر على الشبكات الاجتماعية على نطاق واسع.

وأضاف كارامي أن حركات الفنانيين كانت سببا أيضا في صدور قرار الاعتقال، إذ يمنع الرجال والنساء من الرقص معا في إيران.

ففي عام 2014 ، ألقت إيران القبض على 6 رجال ونساء للرقص في فيديو على يوتيوب لأغنية فاريل ويليامز.

وفي وقت لاحق حكم على الرجال الثلاثة و3 نساء بالسجن مع وقف التنفيذ والجلد، فيما أسفرت الاعتقالات عن إدانة دولية ودعوات لإطلاق سراحهم.