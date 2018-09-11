العرض من تأليف فلوريانا فراسيتو وإخراج ماركوس سيمين وهو عرض صامت بدون موسيقى أو ديكور يعتمد بالأساس على الأداء الحركي للممثلين على مسرح مظلم باستخدام الأقنعة والأزياء غير التقليدية.

وعلى مدى 12 يوما يقدم المهرجان نحو 27 عرضا من مصر وسوريا والعراق والكويت والأردن وفلسطين وتونس والمغرب والإمارات وسويسرا والبرازيل وجورجيا وبولندا وروسيا والصين والمكسيك وإيطاليا.

وتقام العروض على مسارح الغد والسلام والبالون والهناجر وميامي ومتروبول ومركز الإبداع بدار الأوبرا.

وبجانب العروض المسرحية يشمل برنامج المهرجان ورش عمل في التمثيل والرقص المسرحي والكتابة إضافة إلى مؤتمر فكري بعنوان (فلسفات الجسد) يتناول ثلاثة محاور هي الجسد بين الممثل والمتفرج والجسد كساحة صراع أيدولوجي والجسد في المسرح بين المنظور الأخلاقي والاجتماعي.

وكرم المهرجان في افتتاح دورته الخامسة والعشرين الكاتب المسرحي الأمريكي من أصل صيني ديفيد هنري هوانج ومصممة الرقصات السنغالية جيرمين أكوجني والناقد الألماني هانز ثيزليمان والأكاديمية الألمانية جابرييل براندستتر والمخرجة الإيطالية فلوريانا فراسيتو والممثل المصري عزت العلايلي إضافة إلى اسم مصمم الدمى المصري الراحل ناجي شاكر.