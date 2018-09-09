وسبب تساقط الأمطار بغزارة في شهر سبتمبر أضرارا في المزروعات والبنى التحتية، وإغلاقا للطرقات في شمال البلاد.

وأظهرت لقطات فيديو حصلت عليها سكاي نيوز عربية، جسرا في الضنية يطوف في المياه، وقد علقت السيارات بسبب تراكم الأمطار.

لقطات أخرى أظهرت انهيارات جبلية وسقوط جدران بالقرب من الطرقات، وسط زحمة سير خانقة وانتظار طويل للمواطنين في سياراتهم.

وعملت الجرافات على فتح طريق عام ببلدة حقل العزيمة في الضنية- بيت جيده، بعدما قطعت بسبب سقوط الصخور من جرّاء الأمطار الغزيرة التي تساقطت.

وأفاد الدفاع المدني اللبناني، أن "السيول غمرت السيارات في بلدة رشعين في قضاء زغرتا شمال البلاد، وعناصر الدفاع المدني يعملون على إنقاذ المواطنين المحتجزين داخل سياراتهم على الطرقات".

وذكرت غرفة التحكم المروري عبر تويتر، أن بعض الطرقات الداخلية في بلدة بخعون ⁧في الضنية⁩ قُطعت بسبب السيول، ويعمل عناصر الشرطة المحلية والدفاع المدني على مساعدة المواطنين وتأمين حركة السير.

ويتخوف لبنانيون في مختلف المناطق من حدوث أضرار من جرّاء الأمطار المتواصلة على غرار مناطق الشمال، حيث تشهد البلاد سنويا زحمة سير خانقة وانسدادا في مجاري الصرف الصحي، وغرق منازل ومحال تجارية بالمياه.