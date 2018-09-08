وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الحادث وقع صباح الاثنين، بعدما كان المئات من سائقي الدراجات الهوائية يتجولون في المدينة.

وأوضحت أن بعض السائقين لم ينتظروا "الإشارة الخضراء" من أجل عبور الطريق، المصمم خصيصا لراكبي الدراجات والمشاة.

وتزامن عبورهم مع مرور شاحنة ضخمة، إلا أن يقظة السائق حالت دون وقوع حادث سير كبير، إذ ضغط على الفرامل بقوة كبيرة، فيما أصيب عدد من المشاة بالهلع عندما ظنوا أن الشاحنة دهست الدراجات.

ورصد الفيديو، الذي التقطه أحد الراكبين بواسطة كاميرا "غوبرو"، اللحظة الصادمة حيث كانت الشاحنة على بعد سنتمترات قليلة من الدراجات الهوائية، الأمر الذي كان سيودي بحياة عدد من السائقين.