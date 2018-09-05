نعم، فهناك مرحاض وحوض استحمام وفرن وغسالة ملابس في غرفة واحدة داخل الشقة التي تبلغ مساحتها 18.5 متر مربع، وتقع في حي سنترال ويست إند بمدينة سانت لويس الكائنة في ولاية ميزوري.

وظهر الإعلان والصورة الخاصة بالشقة، التي يصل إيجارها الشهري إلى 525 دولارا، على العديد من مواقع الإنترنت وحظيا بنسب مشاهدة كبيرة، فضلا عن إثارة الكثير من الجدل.

وقال هارولد كارابيل، المسؤول في شركة "إس إف شانون" لإدارة العقارات إن المستأجر الجديد "يحب" الشقة.

وكان المبنى، الذي بني قبل 111 عاما، يضم في الأصل 12 شقة فاخرة.

وأوضح كارابيل أنه في فترة الكساد الكبير، تم تقسيمه إلى 50 وحدة صغيرة، وكانت الشقة "الكومبو" صاحبة النصيب الأصغر من المساحة.

وبغض النظر عن "كومبو" المطبخ والمرحاض، ثمة ما يثير الإعجاب في الشقة، بما في ذلك الأرضيات الصلبة المصقولة والنوافذ الجديدة.