وجابت كيز المناطق الأثرية في الجيزة والأقصر وأسوان برفقة زوجها وطفليها.

وفي تغريدة لها على تويتر، نشرت كيز صورة لها قرب تمثال الملكة حتشبسوت، معلقة عليها بالقول: "الملكة التي حكمت كملك! حتشبسوت !! أشعر بالارتباط بها. لقد كانت مثالا للقوة، لم يشن أي أحد هجوما خلال حكمها".

وفي تغريدة أخرى، نشرت كيز صورة لها في معبد الكرنك بالأقصر، قائلة: "ألا يقول وجهي كل شيء؟ (في إشارة إلى سعادتها). هذا هو معبد الكرنك. أحد أروع البيوت الروحانية في العالم أجمع!!".

كما وصفت المغنية الأميركية تمثال "أبو الهول" بـ "قطعة فنية رائعة ومهيبة".

وذكرت تقارير صحفية مصرية أن كيز غادرت مطار القاهرة الدولي، الاثنين، على متن طائرة الخطوط المصرية، متجهة إلى نيويورك، بعد زيارة استغرقت 12 يوما.