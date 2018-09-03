وتتضمن دورة الألعاب منافسات بين 23 نوعاً من الرياضات المتنوّعة بتنوّع ثقافات العالم بينها المصارعة والرماية ورياضات ركوب الخيل.

كما تتنافس فرق عالمية بلعبة “الكوك بورو” وهي من أشهر الألعاب في قيرغيزستان، مبدأها أن يسجل كل فريق أكبر عدد من النقاط بحمل جثة الماعز، ووضعها في هدف الفريق المنافس.

ويعد المهرجان ملتقى للحوار بين الثقافات، وبين الأديان، وفرصة لحوار الحضارات والعمل المُشترك والتعاون من أجل تحقيق السلام والصداقة والوئام بين الشعوب.

وتكمن أهمية المهرجان والهدف منه في الحفاظ على التراث الثقافي وإحيائه، وإغناء التنوّع في ثقافات الشعوب والمجموعات العرقية المُنتشرة في أنحاء العالم كافة.

يذكر أن الدورة الأولى من المهرجان أقيمت عام 2014، والثانية عام 2016، والذي يعتبر فرصة لتعزيز علاقات الصداقة بين المُشاركين من مختلف الدول، والذين يتواجدون في هذا المحفل الهام مُفتخرين بتراثهم، ومُصمّمين على الحفاظ عليه والتعريف به أمام الجميع.