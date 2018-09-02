وعرض المهرجان في الافتتاح مسرحية "الأرجوحة" من تأليف نادين جمال وإخراج نصار النصار.

ويشمل برنامج المهرجان أربعة عروض هي "وحش الفردوس" من إعداد وإخراج علي البلوشي و(مشروع صغير) من تأليف وإخراج سامي بلالو(دربج خضر) من إخراج خالد الراشد و"صالح يعود" من تأليف وإخراج نادية القناعي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بدر الدويش الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قوله إن العروض المقدمة في المهرجان "اختيرت من خلال لجنة أكاديمية متخصصة من إدارة المسارح الأهلية والقطاع الخاص، لما لأهمية المهرجان من مكانة".

ويقدم كل عرض من العروض المشاركة لمدة يومين متتالين على مسرح الدسمة حتى التاسع من سبتمبر أيلول الجاري.

وقال مدير المهرجان طارق دهراب إن العروض المقدمة تهدف إلى رسم الابتسامة وزرع الفرح بين الجمهور.

وأضاف أن المهرجان أفرز نخبا مسرحية كويتية كوميدية ومجموعة من المواهب الواعدة التي دشنت إبداعات في المسرح الكويتي المعاصر وأخذت حيزا كبيرا من الإعجاب الجماهيري.