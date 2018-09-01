وانتشر مقطع فيديو للأسقف تشارلز إليس الثالث، وهو يجري حوارا مع غراندي، التي قدمت أغنية لفرانكلين خلال الجنازة تخليدا لذكراها.

وخلال الحوار، احتضن الأسقف غراندي وأجرى حوارا معها وهو يلف يده حول ظهرها، وصولا إلى صدرها، مما أشعل الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي وأدى إلى انتشار وسم #RespectAriana (احترم غراندي).

وتمتنع سكاي نيوز عربية عن نشر الفيديو بسبب محتواه.

ورد الأسقف على الجدل بالاعتذار من غراندي بسبب طريقة لمسها "غير المتعمدة"، وبسبب مزحة ألقاها بشأن اسمها.

وقال: "لن تكون أبدا نيتي أن ألمس صدر أي امرأة. لا أعلم أعتقد أنني وضعت يدي حولها".

وتابع: "ربما أكون قد تخطيت الحدود، ربما كنت ودودا زيادة عن الحد. أعتذر"، لافتا إلى أنه احتضن جميع من قدموا عروضا خلال الجنازة، "الرجال والنساء".

كما اعتذر الأسقف إلى غراندي ومعجبيها والمجتمع اللاتيني بشأن المزحة التي ألقاها عن اسمها، عندما قال إنه "حين قرأ اسمها في قائمة المشاركين، اعتقد بأنها نوع طعام معروض في لائحة مطعم تاكو بيل"، وهو مطعم يقدم مأكولات مكسيكية، لافتا إلى أنه كان يحاول نشر روح الفكاهة خلال الحدث الذي استمر لـ 9 ساعات.