ويظهر الفيديو، الذي صوّرته مروحية تابعة للشرطة، سيارة المتهم مارك كونديت (23 عاما)، تسير في شوارع في مدينة أوستن بولاية تكساس، قبل أن تبدأ دوريات الشرطة في مطاردتها.

وفي النهاية، تحاصر الشرطة سيارة كونديت، الذي يأبى تسليم نفسه لها، ويفجر نفسه بواسطة عبوة ناسفة كانت بحوزته، فيما لم يصب أحد من عناصر الشرطة رغم قربهم من السيارة.

وقالت الشرطة، إن الشاب العشريني متهم بقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح، في هجمات عشوائية في أوستن.

وأضافت أنها نفذت عملية مطاردة معقدة للمتهم منذ ما يزيد على ثلاثة أسابيع، بهدف القبض عليه وتقديمه للعدالة.

وعلق قائد شرطة المدينة على الفيديو، قائلا إنه يسلط الضوء على الأمور التي يستعد رجال إنفاذ القانون لمواجهتها.

وأضاف:" نحن مستعدون ليس لمجرد أن نكرس حياتنا لخدمة المجتمع بل أن نتحمل المخاطر أيضا أجل القبض على الرجل الذي أرعب مجتمعنا لمدة شهر".