والتقطت كاميرات المراقبة التلفزيونية الحادثة في 29 يونيو الماضي جنوب شرقي لندن، حيث بدت المرأة غاضبة وهي تهين أحد موظفي المطعم لأنها لم تستطع الحصول على "شطيرة برغر".

وذكرت مصادر بريطانية أن المرأة كانت مع مجموعة من الشبان الذين حرموا من دخول المطعم، لذلك أقدمت على دخول المكان بهذه الطريقة التي وجهت خلالها شتائم لأحد الموظفين.

وقال زبائن في المطعم إن المرأة، التي كانت ترتدي ثوبا أسود وتحمل حقيبة يد، أقسمت أمام أحد موظفي بأنه ستضربه، قبل أن تقدم على ذلك بالفعل مرتين قبل أن تغادر المبنى.

ودعا متحدث باسم شرطة العاصمة لندن أي شخص كان ضحية لاعتداء الفتاة الاتصال بالشرطة، إذ لا تزال السلطات تبحث عنها منذ أكثر من شهرين.