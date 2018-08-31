وأظهرت لقطات تصوير روبرتا ماكين على كرسي متحرك لرؤية تابوت ابنها في قاعة الكابيتول المستديرة بواشنطن، في مراسم حضرها العشرات من السياسيين الأميركين.

وظهرت ماكين بصحة جيدة، رغم كبر سنها الذي يصل لـ106 أعوام، كما ظهر عليها التأثر حين اقتربت من تابوت ابنها السيناتور السابق.

وتوفي السناتور الأميركي جون ماكين عن 81 عاما، السبت، بعدما خسر صراعه مع مرض سرطان الدماغ الذي اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضي.

وقد استحضر جون ماكين والدته في أحد كتبه، حيث كتب: "لقد نشأت أمي لتكون امرأة قوية ومصممة تتمتع بحياة كاملة وحاولت دائما الاستفادة من فرصها".

وأضاف في الكتاب: "لقد شجعت على القبول، بكل كرم وروح الفكاهة، المسؤوليات والتضحيات التي تطلبها لها اختياراتها. أنا ممتن لها على نقاط القوة التي علمتني إياها".

وتزوجت روبرتا ماكين من والد ابنها في سن 21 عاما وتنقلت معه خلال خدمته مع البحرية الأميركية.