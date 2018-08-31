جاء ذلك خلال حضور الأمير الشاب وزوجته الممثلة الأميركية السابقة، ميغان ماركل، لعرض لمسرحية موسيقية بعنوان "هاميلتون".

وظهر الأمير هاري على المسرح مع طاقم المسرحية، وبدأ كلماته بغناء مقطع من أغنية "You'll Be Back"، ليبدأ الموجودون بالصراخ والتصفيق، في محاولة لتشجيعه على غناء الأغنية كاملة.

ثم مازح الأمير الجمهور قائلا: "هذا لن يحدث بالتأكيد!"، مشيرا إلى القائم على العمل لين مانويل ميراندا قائلا: "لقد حاول (إقناعي) لكنني رفضت، (...)، سيداتي وسادتي أشكركم جميعا".

يشار إلى أن ريع العرض المسرحي سيذهب لصالح مؤسسة الأمير هاري الخيرية "سنتيبل"، لمساعدة الأطفال والشباب المصابين بمرض الإيدز في مناطق جنوبي أفريقيا.