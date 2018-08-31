وترك عدة أعضاء مجلس الأكاديمية في أبريل بسبب التعامل مع مزاعم بسوء السلوك الجنسي من جانب رجل متزوج من إحدى العضوات. وأرجأت الأكاديمية منح الجائزة هذا العام.

لكن الصحيفة قالت إن سارة دانيوس وكيل إسمبارك وبيتر إنجلوند سيعودون إلى الأكاديمية التي من المقرر أن تجتمع في سبتمبر.

ولم يتسن الوصول إلى أحد في الأكاديمية للتعقيب بينما لم يرد الأعضاء الثلاثة بعد على طلبات رويترز للتعليق.

ويدور الخلاف حول مزاعم عدة نساء بالاعتداء الجنسي والتحرش بحق جان كلود أرنو، وهو مصور وشخصية ثقافية شهيرة في السويد وزوج الشاعرة كاتارينا فروستنسون عضو الأكاديمية.

ونفى أرنو مرارا كل المزاعم ضده بما في ذلك المزاعم عن أنه كان مصدر تسريب أسماء بعض الفائزين السابقين قبل الإعلان الرسمي عن ذلك.