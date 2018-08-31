وبحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الشركة جربت قرابة 20 نوعا من الكريما و70 نوعا آخر من مختلف النكهات حتى تقلل من الضرر الصحي في المشروب، وتحتفظ بالمذاق المتميز في الوقت نفسه.

ويضم مشروب "فرابوتشينو" بسعة 473 ميليلتر 410 سعرات حرارية فيما لا يتجاوز عدد السعرات الحرارية بقطعة من شوكولاتة سنيكرز 250.

وتعتمد "ستاربكس" على مشروب "فرابوتشينو" بشكل كبير لزيادة مبيعاتها، ففي سنة 2015 مثلا زاد رواج المشروب "الحلو" بـ17 في المئة كما شكل 14 في المئة من مداخيل سلسلة المقاهي.

أما في العالم الحالي فتراجعت مبيعات المشروب بصورة لافتة فهبطت بنحو 3 في المئة، ولم يشكل "فرابوتشينو" سوى 11 في المئة من إجمالي المبيعات.

وحاولت شركة "ستارباكس" أن تقدم المشروب بصيغة صحية حتى ترفع إقبال الناس عليه، لاسيما أن من يشترونه يفعلون ذلك في فترة الظهر.

وتبيع "ساترباكس" المشروب الجديد بشكل تجريبي في الوقت الحالي بولايات كاليفورنيا وميسوري ورود آيلاند.