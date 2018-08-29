وقال هليودورو دياز منسق وكالة الحماية المدنية في ولاية واهاكا الجنوبية، إن الصيادين عثروا على السلاحف النافقة، الثلاثاء، عالقة بشباك صيد في منطقة بارا دي كولوتيبيك.

وأظهرت صور "رويترز" عشرات السلاحف النافقة، كثير منها بدأ في التحلل داخل ما يبدو أنه شبكة صيد.

ويبلغ طول السلحفاة، وهي من نوع "أوليف ريدلي" المهدد بالانقراض، 75 سنتيمترا فيما يصل وزنها إلى 45 كيلوغراما.

وتتجه هذه السلاحف نحو مختلف الولايات المكسيكية المطلة على المحيط الهادي لوضع بيضها، في الفترة بين شهري مايو وسبتمبر.

وقالت السلطات في وقت سابق من شهر أغسطس، إنها تحقق في سبب نفوق 113 سلحفاة بحرية أخرى، منها 102 من سلاحف "أوليف ريدلي".

وتطبق المكسيك، التي تضم 6 من أنواع السلاحف البحرية السبعة في العالم، برنامجا لحماية الزواحف، بما في ذلك فرض عقوبات جنائية على من يقتلها، فيما قال مكتب المدعي الاتحادي لحماية البيئة إنه سيحقق في الأمر.