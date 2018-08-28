ويظهر في الفيديو فتاة مربوطة في مؤخرة عربة نقل صغيرة على طريق سريع وسط تركيا، الأمر الذي دفع نشطاء إلى توجيه انتقادات للسائق.

وقال موقع "حرييت دايلي نيوز" إن هذا الحادث جرى تصويره في منطقة كانكيري، مضيفا أن الفيديو أصبح الأكثر مشاهدة في تركيا.

ولم تعرف بعد دوافع ربط الفتاة في مؤخرة السيارة، ولا نوع العلاقة التي تربطها بصاحب العربة.

ودعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولين إلى معاقبة سائق المركبة، قائلين إن الفتاة "المحجبة" تبدو مغلوبة على أمرها.

وقام آخرون بالتقاط صورة للوحة السيارة، المسجلة في مدينة إسطنبول، وقالوا إنهم سيقدمون شكاية للسلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.