وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الرجل، الذي حط الرحال في ألمانيا عام 1998 بدون جواز سفر، استغل ثغرات قانونية للبقاء في البلد.

وبعد أن اعتقلته السلطات الأمنية، ادعى المهاجر أنه يتحدر من إحدى دول شمال أفريقيا، رافضا الإفصاح عن وطنه الأم.

كما أن العناصر الأمنية لم تنجح في تحديد هوية الشخص، حيث حاولت استخدام بصمات أصبعه لمعرفة اسمه والبلد الذي جاء منه، لكن دون جدوى.

ويعيش المهاجر، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 59 عاما، في شوارع فرانكفورت، وتواجهه الشرطة بأكثر من 542 شكوى جنائية.

وكشت الصحيفة البريطانية أن من بين التحقيقات المشتبه به فيها، وقائع سرقة وإتجار في الخدرات واعتداءات وتهرب من دفع أموال لمؤسسات عمومية.