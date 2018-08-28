وتمت تخبئة المخدر داخل في أسطوانات ووضعه داخل ثمار الأناناس المجوفة، ثم تغطيته بطبقة من الشمع الأصفر لتبدو وكأنها فاكهة طبيعية.

وأوضحت الشرطة أن الشمع استخدم أيضا لإخفاء رائحة المواد الكيماوية الموجودة في المخدر، لتجنب اكتشافه.

وقالت إن ثمار الأناناس كانت مجوفة تماما ومحشوة بإسطوانات صغيرة تحتوي على المخدرات. وقد احتوت كل ثمرة ما بين 800 إلى 1000 غرام من الكوكايين.

وتعين على رجال الشرطة أن يفحصوا الأناناس بشكل فردي، محطمين كل ثمرة "مشتبه بها" على حدة.

واحتوت عشرات الثمار من الفاكهة في الشحنة التي وصلت إلى ميناء سيتوبال البرتغالي من كوستاريكا، قبل نقلها إلى إسبانيا، على أسطوانات الكوكايين هذه.