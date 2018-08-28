وأعلنت النقابة عزم الهيئات النقابية والفرعية للمواصلات بولاية الخرطوم ووزارة النقل إلغاء تطبيق ترحال والأنظمة الشبيهة، لمنافستها لسيارات الأجرة (التاكسيات) التي تعمل في خطوط المواصلات، مما يسفر عن "خلق ازدحام".

ونقل موقع "باج نيوز" عن الأمين العام للنقابة العامة لعمال النقل والطيران، يوسف جماع، قوله إن هذه التطبيقات تعمل دون أية التزام تجاه الدولة.

وأوضح أن سيارات "ترحال" دخلت في خطوط المواصلات دون الحصول على ترخيص عمل في مجال النقل العام، وبالتالي يمكن أن تتسبب في حدوث مشاكل أمنية.

وأضاف جماع، في مؤتمر صحفي، أن "السيارات الخاصة التي تعمل بالتطبيقات المتعلقة بالنقل تحصل على حصة كبيرة من الوقود، أولى بها المركبات العامة".

ولفت إلى أن "هذه التطبيقات في كل مدن العالم تعمل بعد الظهيرة، لكن في السودان تعمل طوال اليوم، منذ الصباح الباكر وحتى نهاية اليوم".

و"ترحال" هي خدمة نقل، شأنها شأن خدمات أخرى تقدم في السودان عبر تطبيق على الهواتف المحمولة، وتتيح طلب سيارة أجرة.