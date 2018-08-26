وكانت المرأة المقيمة في ولاية ويسكنوسن الأميركية، تقود سيارتها عندما شعرت بأنها لا تعمل بشكل صحيح، فقررت التوقف وفتح غطاء المحرك لفحصها.

وتلقت المرأة صدمة عندما عثرت على ثعبان ضخم فوق غطاء المحرك، لتبادر فورا بالاتصال بالشرطة.

وأصدرت شرطة أومرو في ويسكونسون بيانا عن الواقعة على صفحتها في فيسبوك، قالت فيه إن شرطيين اثنين استجابا لحالة الطوارئ هذه، لكنهما لم ينجحا في إخراج الثعبان، مما دفعهما للاتصال بشخص مختص للتعامل مع الوضع.

وأضافت الشرطة أن الثعبان على قيد الحياة وبحالة جيدة، لكنه "يشعر بالتعب والخوف".