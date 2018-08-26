وقالت شرطة رود آيلاند، إنها كانت تقوم بمساعدة الأم وابنها الذي كان في حالة من الهيجان في الشارع.

وأوضحت أنها قامت بأخذهما إلى مركز إطفاء في كوفنتري، في محاولة لتهدئة الصبي وتقديم الإسعافات اللازمة، عندما قام الصبي بركوب سيارة إسعاف وإغلاقها من الداخل.

وأشارت إلى أن أحد رجال الشرطة حاول الدخول من الباب الخاص بمقعد الراكب الأمامي، لكن المراهق نجح في تشغيل السيارة وقيادتها، مما أدى إلى ارتطامها بسيارة شرطة كانت متوقفة في المكان.

وبعد الارتطام، استمرت سيارة الإسعاف بالتحرك حتى وصلت إلى الشارع الرئيسي واصطدمت بدراجة نارية.

وتم تقديم العلاج للمراهق والشرطي وراكب الدراجة النارية بعد إصابتهم بجروح طفيفة