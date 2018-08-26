وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الفيديو على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن الحادثة وقعت في شقة بالطابق السادس من بناية بمدينة يانغجيانغ، بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي.

وقالت، إن الطفلة تسلقت النافذة بينما كانت وحدها في المنزل، الذي غادره والداها، إلى أن انزلقت بين قضبان النافذة، لتبقى هناك متأرجحة لمدة 30 دقيقة، كان من المحتمل فيها أن تسقط أو تفارق الحياة اختناقا.

ولدى سماعهم بكاء الطفلة الشديد، هب الجيران لمساعدتها كما اتصلوا بفرق النجدة التي وصلت سريعا.

ولم يكن الإنقاذ سهلا، إذ استعان رجال الإنقاذ بمقص هيدروليكي لإزالة القضبان الحديدية، فيما حاول الجيران وضع قماش صغيرة على أسفل عنق الطفلة العالق فوق الحديد للتخفيف من الضغط.

ونجحت عملية الإنقاذ في نهاية المطاف، ولم تصب الطفلة بأذى، وفق ما تقول "ديلي ميل".