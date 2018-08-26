وتعود الحادثة، التي التقطتها كاميرات المراقبة في المحطة، إلى يونيو الماضي، عندما اقترب بيدرو كروز من المتهم هيفو غونزاليس (32 عاما) طالبا منه مساعدة مالية، فرفض غونزاليس منحه أي مساعدة.

بعدها يدخل غونزاليس في مشادة كلامية مع كروز، ليلجأ الأول على إثرها إلى سيارته ويعود حاملا عصى غليظة ويلحق بكروز، ويضربه على رأسه أكثر من مرة فيرديه قتيلا.

وقد وجهت المحكمة إلى غونزاليس قبل يومين تهمة القتل من الدرجة الثانية، وفي حال إدانته سيواجه غونزاليس حكما بالسجن لا يقل عن 10 سنوات.

وقال غونزاليس إنه هاجم كروز خشية على حياته بعدما اعتقد أن كروز سيهاجمه إذا لم يتحرك أولا.

ووصف المحامي غونزاليس بأنه "رجل غير عنيف وليس قاتلا".