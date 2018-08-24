وذكر موقع "فوكس نيوز"، الجمعة، أن منظمة متمرسة لتجارة المخدرات كانت تهرب، عبر النفق الذي يمر تحت الحدود المكسيكية، "الميثامفيتامين" والكوكايين والهيروين إلى أريزونا عبر المطعم.

وأُلقي القبض على إيفان لوبيز، الذي كان يُدير سابقا مطعم كنتاكي في سان لويس بأريزونا، في 13 أغسطس الماضي، عندما عثرت وحدة الكلاب الشرطية على عدد كبير من صناديق مخدرات، تزيد قيمتها على مليون دولار، في شاحنته.

وعثرت السلطات الأمنية على النفق، الذي يبلغ طوله نحو 200 متر، بعد أن أخبرت وحدة الكلاب رجال الشرطة بالصناديق المملوءة بالمخدرات في سيارته.

وبتفتيش منزل ومطعم لوبيز في سان لويس، وجد الشرطيون أن الرجل حول المبنى إلى ملجأ لتهريب مخدرات.

وأغلقت الشرطة المطعم الذي كانت تعود ملكيته سابقا لسلسلة مطاعم الدجاج المقلي كنتاكي KFC، لكنه كان مغلقا وفارغا منذ عدة سنوات.

ويحقق مفتشو الأمن الداخلي ووكلاء دورية الحدود في مدينة يوما بأريزونا في الحادث.