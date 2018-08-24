وأشارت تقارير إدارة السير أن مركبة الفنان المرحوم نوع 'هونداي' اصطدمت بسيارة متوقفة تماماً، مما أدى إلى وفاته، بينما لم يكن هنالك أحد في المركبة الأخرى المتوقفة.

ولد المصري في 22 تشرين الثاني 1970 في الكويت لعائلة مكونة من سبعة أشقاء، وحاصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى تخصص رئيسي آلة الكلارنيت، فرعي بيانو، وهو عضو في نقابة الفنانين الأردنيين.

عمل في بداية حياته كمدرب رقصات فنون شعبية واستعراضية منذ عام 1986، وانخرط بالحركة الفنية منذ أوائل التسعينيات إذ بدأ كممثل في مسرحية كلاكيت إلى أن تفجرت موهبته في عام 2007 في أداءه لدور الفارس والشاعر نمر بن عدوان.

واشتهر من خلال المسلسل البدوي نمر بن عدوان الذي أدى فيه دور أمير شعراء البادية العربية بإتقان وكان أول دور بطولة مطلقة له.

ودخل المصري إلى بوابة التمثيل في مصر من خلال فيلم "كف القمر"، الذي عرض قبل 7 سنوات، حيث وقع اختيار المخرج خالد يوسف عليه.

المصري هو واحد من أهم نجوم الدراما الأردنية والعربية، وصاحب العديد من الألقاب التى يطلقها عليه جمهوره الممتد فى كافة البلدان العربية، ومنها فارس الدراما البدوية، وكان من السهل أن يرفض تجسيد دور الزعيم جمال عبد الناصر، نظرا للتحديات والجدل حولها، إلا أن روح المغامرة بداخله جعلته يقبل الدور بعد تردد لضيق الوقت، خاصة أن الشخصية تتطلب تحضيرات كثيرة.

وكان ظهور المصري الأخير في مصر من خلال مسلسل "أمر واقع" الذي شارك في بطولته إلى جوار كريم فهمي ونبيل الحلفاوي، وعرض المسلسل بشهر رمضان الماضي.

شارك الراحل في العديد من المسلسلات الأردنية والعربية كما شارك بالعديد من المهرجانات المحلية والعربية من خلال مجموعة من العروض المسرحية.

كما عمل مدرباً للفرقة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة ممثلة الأردن في معظم المهرجانات العربية والدولية حتى نهاية العام 2007.

تزوّج المصري عام 2000 من الصحافية في 'جريدة الرأي الأردنية' نسريّن الكرد' لديه ثلاثة أولاد منهم زيد وراية.