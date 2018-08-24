وظهر الأمير وزوجته وهما يأكلان في مطعم، ثم يستقلان سيارة أجرة برفقة كلب، ليتوجها إلى حديقة ويسيران بكل حرية بعيدا عن الكاميرات والحراس.

وبعد تدقيق، انتبه الناس إلى حقيقة أن الأمر برمته "خدعة"، وأن الشخصين الذين يسيران، يرتديات قناعين من الشمع من صنع متحف "مدام توسو" الشهير.

وأحدثت صور النزهة ومقاطع الفيديو ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.