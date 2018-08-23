وبحسب بيان من الوحدة الـ33 في القوات الجوية الأميركية، فإن المقاتلة "الشبح" تعرضت لطارئ أثناء التحليق ثم هبطت في قاعدة "إيغلن إير فورس" في ولاية فلوريدا.

وهبطت الطائرة بأمان كما سارت على خط الطيران بشكل طبيعي قبل أن يقع الحادث في الساعة الثانية وعشرة و50 دقيقة ظهرا.

وتمكن صحفي محلي في "نورثويست فلوريدا ديلي نيوز" من التقاط صورة للطائرة القوية بعدما مالت بمقدمتها على الأرض، وبدت مثل طائر سقط على وجه وبات منقاره في التراب.

ولم يصب قائد الطائرة بأي جروح جراء الحادث المفاجئ، لكن الجيش الأميركي فتح تحقيقا لمعرفة الأسباب.

وتعد طائرة "إف 35 إي لايتنينغ الثانية" من أحدث المقاتلات الأميركية، وتتميز بقدرتها على التخفي والاستعصاء على الرصد.

وقد جرى تطوير المقاتلة بشراكة بين البنتاغون وشركة "لوكهيد مارتن".