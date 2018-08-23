وأسس عبد الله عصام، وهو نفسه يعاني من الشلل الدماغي، فريقا مصريا للمصابين بالشلل الدماغي، بهدف محاربة الفكرة الخاطئة في مصر بأن الإعاقة تمنع الرياضيين من السعي لتحقيق أهدافهم.

وبعد التماس المساعدة من فريق كرة القدم للمكفوفين في مصر، تمكن عصام من جمع أكثر من 15 لاعباً لتشكيل فريق يتألف من أشخاص مصابين بالشلل الدماغي.

وقال عصام: "نتمني أن نبني قاعدة كبيرة ونتواصل مع المسؤولين حتى نؤسس اتحاد ونطلق دوري هنا في مصر".

من جانبه، قال أحد اللاعبين إن الشباب المتأثرين بالشلل الدماغي سارعوا بالانضمام إلى الفريق، ليتمكنوا من لعب هذه الرياضة بارتياح أكبر على أساس تنافس متكافئ وفي ظل شعور بالحرية التامة في الحركة.

ودعا الفريق مسؤولين حكوميين إلى الحضور لمشاهدتهم وهم يلعبون. ويأملون في انطلاق دوري في مصر يمكن لجميع من يعانون من إعاقة حركية المشاركة فيه.

ويقول عصام إن كرة القدم لمصابي الشلل الدماغي موجودة بشكل رسمي في أكثر من 60 دولة بمختلف أنحاء العالم.