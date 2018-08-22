وسجلت هيئة الاتصال وتقنية المعلومات السعودية في يوم عرفة فقط، قرابة 23 مليون مكالمة محلية ودولية أي ما يناهز 1.3 مليون ساعة من المكالمات الصوتية، التي بلغت نسبة نجاحها 99 في المئة.

وذكرت هيئة الاتصالات، أن عدد المشتركين بشرائح محلية بلغ 4 ملايين، فيما بلغ عدد أصحاب التجوال أكثر من مليون شريحة.

موازاة مع ذلك، بلغ حجم استهلاك البيانات في يوم عرفة 1280 تيرا بايت، أي ما يعادل مشاهدة أكثر من 800 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD. ويزيد هذا الرقم بـ 34 في المئة عما سجل في الماضي.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مبادرتهما في تقديم هدية لضيوف الرحمن تتضمن " 2 مليون جيغا لـ 2 مليون حاج ".

وجرت المبادرة في إطار شراكة مع مجموعة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة فيرجن موبايل، وشركة اتحاد جوراء " ليبارا ".

وكان الحجيج، الذين يتجاوز عددهم المليونين رموا جمرة العقبة الكبرى، في أول أيام عيد الأضحى، الثلاثاء، في مشعر منى، كما نحروا الهدي، وذلك عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعدما قضوا فيها ليلتهم.