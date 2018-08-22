ونشرت الفيديو صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، مشيرة إلى أن الحادث أجبر الطائرة على تنفيذ هبوط اضطراري في مدينة أوفا غربي روسيا.

وكان على متن الطائرة، وهي من طراز توبوليف "تي يو 204"، أكثر من 200 راكب بينهم أطفال.

وبدأ محرك الطائر يتأرجح بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة متجهة إلى منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.

وحاول الركاب أن يحافظوا على هدوئهم، لكن أصوات المحرك وألسنة اللهب أحدثا رعبا هائلا رصده الفيديو.

وسمعت في الفيديو كلمات روسية لطاقم الطائرة تدعو الركاب للبقاء في أماكنهم.

وبعد تنفيذ الهبوط الاضطراري تمكنت فرق الإنقاذ في المطار من إخلاء الطائرة دون وقوع إصابات، مستعينين في ذلك بأجهزة الخروج المطاطية، كما أظهر الفيديو لقطات إخماد النيران المشتعلة بالطائرة.