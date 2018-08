وقالت أرجينتو في بيان: "أنا مصدومة جدا ومجروحة بعد أن قرأت الأخبار الخاطئة تماما. لم أحظ أبدا بعلاقة جنسية مع بينيت"، في إشارة إلى الممثل جيمي بينيت (22 عاما) الذي اتهمها.

وكان بينيت قد ادعى أن أرجينتو اعتدت عليه جنسيا في أحد فنادق كاليفورنيا، عندما كان في الـ 17 من عمره، فيما تجاوز عمرها آنذاك 37 سنة.

وشارك الممثلان في فيلم "The Heart Is Deceitful Above All Things" عام 2004، حيث لعبا دور الأم والابن.

وأوضحت الممثلة أن من دفع المبلغ المالي هو حبيبها الراحل، الشخصية التلفزيونية المعروفة أنثوني بوردين، "ليساعد شخصا يائسا".

وفي سلسلة رسائل تم الكشف عنها بين أرجينتو وبوردين، كان الاثنان يتناقشان عن كيفية حل المسألة وابتزاز بينيت لها، مشيرين له بـ "الحمار"، حسب ما ذكر موقع "تي إم زي" المختص بأخبار المشاهير.

وقال بوردين في رسالة إن دفع المبلغ المالي لبينيت "ليس اعترافا بأي شيء ولا محاولة لتغطية الموضوع، وإنما عرض لمساعدة روح من الواضح أنها مضطربة ويائسة وتحاول ابتزازك للمال".

وأضاف: "أو يمكنك أن تقولي له أن يذهب إلى الجحيم. وفي الحالتين أنا معك".

وخلال المحادثات، اعترفت أرجينتو بأنها مفلسة، فيما أخذ بوردين زمام الأمور وتولى مسألة المفاوضات، حتى تم التوصل للمبلغ النهائي الذي تم دفعه، وهو 380 ألف دولار، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية.

ورغم أن أرجينتو أنكرت تماما وقوع أية علاقة جنسية مع الممثل الشاب، عادت وقالت خلال إحدى المحادثات بأن الأمر لم يكن اغتصابا، قائلة: "لم يكن اغتصابا. لقد تجمدت في مكاني بعد أن اقترب هو مني وأخبرني بأنني كنت فتاة أحلامه منذ أن كان في الـ 12 من عمره".

وأضافت في رسالة أخرى: "لن أشتري أبدا صمته مقابل شيء ليس صحيحا، كما أنني مفلسة"، مشيرة أيضا إلى أنه هو من "اعتدى عليها".

ولم تتطرق أرجينتو إلى الصورة التي كشف عنها موقع "تي إم زي" التي ظهرت فيها في فراش مع بينيت وهما عاريين، والتي من المعتقد أنها كانت السبب في دفع المبلغ لبينيت.

يذكر أن أرجينتو هي واحدة من الشخصيات الرائدة في حركة MeToo# المناهضة للتحرش، بعد أن تحدثت عن تعرضها للاغتصاب من طرف المنتج السينمائي هارفي واينستين.

وقالت إن واينستين اغتصبها خلال مهرجان كان في عام 1997 عندما كانت تبلغ من العمر 21 عاما. فيما نفى المنتج الشهير مزاعم ممارسة الجنس دون موافقة.