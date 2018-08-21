وعبر كثير من المعجبين بمادونا عن امتعاضهم من الكلمة التي ألقتها، إذ أمضت خلالها وقتا طويلا في الحديث عن نفسها، لا عن ملكة موسيقى "السول".

وجاء تكريم فرانكلين، الذي كان متوقعا أن يحدث في أول تجمع كبير للموسيقيين منذ وفاتها عن 76 عاما الأسبوع الماضي، بنهاية الحفل الذي دام 3 ساعات تقريبا.

وفي كلمتها التي استمرت 10 دقائق، تحدثت مادونا عن الأيام الأولى في مسيرتها كمغنية وراقصة طموحة، بما في ذلك اختبار أداء قدمت فيه أغنية لفرانكلين.

وفتح ذلك لها الباب للغناء في باريس، إلا أن مادونا تخلت عن كل ذلك للعودة إلى الولايات المتحدة وتعلم العزف على الجيتار، قبل أن تصبح واحدة من أكبر نجمات البوب في العالم.

وقالت مادونا في كلمتها: "كل ذلك لم يكن ممكنا دون سيدة السول. قادتني لما أصبحت عليه اليوم، وأعلم أنها أثرت على كثيرين في هذه القاعة الليلة. أود أن أشكر أريثا لأنها مكنتنا كلنا. احتراماتي. تحيا الملكة".

وهرع المتفرجون إلى تويتر لانتقاد مادونا وإم.تي.في بسبب هذه الكلمة، التي قالوا إنها كانت تتحدث فيها عن نفسها، ولم تركز بشكل كاف على فرانكلين.

وتساءل مغردون عن سبب اختيار مادونا لإلقاء الكلمة وتفضيلها على فنانين كانت تربطهم بفرانكلين صلة أقرب.

وانتقد آخرون مادونا لارتدائها عباءة سوداء وتجديل شعرها واتهموها بعدم احترام ثقافات الآخر.