وبحسب ما أعلنته الشرطة في مقاطعة هاريس، فإن المرأة سحبت قرابة 75 ألف دولار من بنك ثم حملت المبلغ فيه في حقيبة يد.

وبمجرد وصول المرأة المحملة بالمال إلى مقر تجارتها باغتها لص من الخلف وحاول انتزاع حقيبتها، لكن الضحية ظلت ممسكة بها، كما أن الزوج خرج أيضا ليتصدى للسارق.

وظل الزوجان في مشادة وشجار مع اللص الذي لم يستسلم لكن وصول لص ثان شارك في العملية قلب الموازين، إذ أضحى الزوجان تحت ضغط رهيب ومع ذلك، لم يستطع اللصان أن ينتزعا الحقيبة.

وحين رأى أحد اللصين أن محاولة جذب الحقيبة من يد المرأة بات متعذرا، ركب سيارته وعاد إلى الخلف وداس المرأة "الشجاعة" وزوجها، ثم هربا بعد الحادث الذي استغرق نحو 100 ثانية.

وتم نقل المرأة وزوجها إلى المستشفى عقب الحادث، وبحسب الشرطة فإن السيدة التي تعرضت للسرقة تعاني وضعا حرجا.

ولحسن الحظ، تمكنت الشرطة من اعتقال أحد اللصين وتمت استعادة المبلغ بصورة كاملة، لكن البحث لا يزال جاريا عن اللص الثاني المشارك في العملية.