وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الفيديو على موقعها، الثلاثاء، إن الحادث وقع قرب شلالات منطقة باترسون في ولاية نيوجيرسي شمال شرقي البلاد.

وذكرت أن عملية إخراج الرجل الذي علق في مجرى النهر القريب من الشلالات تطلب مشاركة عشرات من رجال الإنقاذ.

وبدأت القصة عندما كان الرجل يسير على جسر المشاة فوق النهر، ليسقط هاتفه بين الصخور القريبة، لينزل إلى النهر بحثا عن الهاتف، ويدعو المارة للمساعدة.

لكن الأمور لم تسر على النحو الذي يريده، إذ علق هناك وكاد النهر السريع الجريان أن يسحبه، قبل أن يبلغ أفراد في المكان فرق الإنقاذ التي هبت لمساعدته، ونجحت في إنقاذه بصعوبة بالغة.