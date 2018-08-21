ويظهر في المقطع المصور مجموعة من الغواصين وهم يحاولون التقاط صورة على ظهر قرش أبيض من نوع "قرش الحوت" المهدد بالانقراض، في خليج سندروساشي بإندونيسيا.

واعتقلت السلطات أحد الغواصين، وهو رجل أعمال، بعد انتشار المقطع الذي يوثق لحظة التقاطه صورة على ظهر قرش أبيض.

وأظهرت اللقطات إمساك باقي المجموعة بأطراف الكائن البحري المهدد بالانقراض لتثبيته، من أجل التقاط الصورة بوضوح، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد تقديم شكاوى من قبل نشطاء البيئة، تمكنت السلطات الإندونيسية من تحديد هوية الرجل واعتقاله.

وبموجب القوانين، يلتزم الغواصون بالبعد عن الكائنات البحرية مسافة تقدر بثلاثة أقدام على الأقل.

ويتراوح طول قرش الحوت عادة بين 5 و10 أمتار، ويزن في المتوسط ​​18.7 طنا.