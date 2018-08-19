وكتبت غينتر لمتابعيها على حسابها بموقع "تويتر": "تمنياتكم لنا. أنا وشريك حياتي ذهبنا بالدراجة لأنه لم توجد مساحة كافية في السيارة لفريق الدعم، لكنه شيئا جعلني في حالة مزاجية أفضل".

وأضافت مازحة أن القيام بالرحلة باستخدام دراجة كان "سلسا جدا، ربما ينبغي لنا ركوب الدراجات كثيرا في الأسابيع الأخيرة قبل الولادة لتسهيل عملية الوضع".

وكانت الوزيرة في الأسبوع 42 من الحمل، ووضعت مولدها في مستشفى "أوكلاند سيتي" العام، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

كما نشرت الوزيرة صورا لها مع زوجها على حسابها إنستغرام، وعلقت باستمتاعها بركوب الدراجة في "صباح يوم الأحد الجميل".

ويعرف عن الوزيرة صاحبة الـ38 عاما، التي تشغل أيضا منصب مساعد وزير النقل في البلاد، تشجيعها لركوب الدراجات.

وأعلنت غينتر عن حملها على موقع "إنستغرام"، وقالت: "سيتعين علينا إضافة مقعد للدراجات".