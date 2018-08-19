وقال موقع "فوكس 6 ناو" الأميركي إن العملية وقعت في مدينة هيوستن، بعدما سحبت المرأة 75 ألف دولار من بنكها، قبل أن يباغتها اللص في محاولة منه للاستيلاء على الحقيبة.

وتدخل زوج المرأة ليساعدها في التخلص من اللص، بعدما أبدت السيدة مقاومة عنيفة، لكن الأمور تطورت إلى شجار عنيف مع عصابة لصوص.

واستمر الصراع لعدة دقائق، فيما اختار أحد المهاجمين دهس المرأة ورجلها بالسيارة، من أجل إنهاء السرقة والهروب بعيدا.

وتمكن أحد عناصر الشرطة لاحقا من اعتقال أحد المشتبه فيهم في عملية السرقة.

وقالت السلطات إنها ما تزال تبحث عن الرجل الذي يشتبه في أنه دهس الضحيتين.