وشاركت في العمل المسرحي الراقص الفنانة هدى حداد شقيقة فيروز والفنان جوزيف عازار اللذان يعتبران من أبرز الوجوه الفنية على مسرح الأخوين رحباني في القرن الماضي.

وقال المخرج ايفان كركلا إن المسرحية تعكس واقع مدينة جبيل التي تطورت في حضارتها وفي علاقاتها مع محيطها.

وأضاف في مقابلة مع رويترز قبل عرض المسرحية في جبيل "المسرحية التي نقدمها اليوم هي مسرحية غنائية راقصة تجمع ما بين تاريخنا الماضي وتاريخنا الحاضر".

وأشار إلى أن هذا أول عمل بين لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية وفرقة كركلا مضيفا "أحببنا أن نأتي بعمل مستوحى من المدينة، مستوحى من تاريخ المدينة، مستوحى من هذا المكان الرائع. ودخلنا على التاريخ الفينيقي وهذا الجزء اسمه تاريخ فينيقيا الماضي. وفي تاريخنا الحاضر نحن ندخل إلى تاريخ أجدادنا وعاداتنا الفولكلورية وتقاليدنا والمسرح اللبناني".

وتوافقت ألوان أزياء الراقصين مع تطويع المؤثرات البصرية والصوتية وتجمعت كل العناصر التكنولوجية في خدمة المشهد الفني الراقص.

وفي خلفية المسرح حضرت على شاشة عملاقة صور للآثار الفينيقية التي تم اكتشافها في جبيل وتعرض حاليا في المتحف الوطني اللبناني.