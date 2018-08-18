وأقيم العرس بمشاركة العرسان وذويهم، بحضور عباس ورئيس وزرائه وعدد من المسؤولين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقدم عدد من الفنانين الفلسطينيين، منهم إبراهيم صبيحات ويعقوب شاهين وهيثم خلايلة، عدة أغنيات خلال الحفل، إضافة إلى مشاركة الفرقة الموسيقية لقوات الأمن الوطني.

وارتدت كل عروس من المشاركات في الحفل الثوب الفلسطيني المطرز.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: "مبادرة العرس هي مبادرة كبيرة ضمن مبادرات الرئيس المنحازة للشباب. العرس الجماعي يسهل حياة الشبان ويسهل زواجهم".

من جانبها، قالت آلاء الريماي في كلمة نيابة عن العرسان المشاركين: "العرس الجماعي هذا ليس إلا لوحة فلسطينية لمعاني الصمود والثبات، وتعبيرا عن التحام القيادة بالشعب برعاية الرئيس".